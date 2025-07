Un ruolo a basket nei cruciverba: la soluzione è Pivot

PIVOT

Curiosità e Significato di Pivot

Non fermarti alla soluzione! Conosci Pivot più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Pivot.

Perché la soluzione è Pivot? Pivot è un termine che indica un punto di svolta o una svolta strategica, ma nel basket rappresenta il movimento del giocatore che gira su un piede per cambiare direzione senza perdere equilibrio. Nel linguaggio quotidiano, è usato per descrivere un momento di cambio o adattamento importante, rendendo questa parola perfetta per chi deve reinventarsi o trovare nuove soluzioni. È un vero e proprio concetto di flessibilità e adattamento nelle situazioni di vita.

Come si scrive la soluzione Pivot

P Padova

I Imola

V Venezia

O Otranto

T Torino

