La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un giocatore della squadra di pallacanestro' è 'Pivot'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PIVOT

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un giocatore della squadra di pallacanestro" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un giocatore della squadra di pallacanestro". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Pivot? Il pivot è il giocatore che occupa una posizione centrale sotto canestro, spesso responsabile di catturare rimbalzi e difendere l'area. La sua presenza è fondamentale per la strategia della squadra, poiché permette di creare spazio per i compagni e bloccare gli avversari. Questo ruolo richiede forza, agilità e capacità di leggere le situazioni di gioco. Il pivot è il punto di riferimento nella fase offensiva e difensiva, contribuendo al successo della squadra.

La soluzione associata alla definizione "Un giocatore della squadra di pallacanestro" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un giocatore della squadra di pallacanestro" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Pivot:

P Padova I Imola V Venezia O Otranto T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un giocatore della squadra di pallacanestro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

