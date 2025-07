Il giocatore di basket detto centro nei cruciverba: la soluzione è Pivot

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il giocatore di basket detto centro' è 'Pivot'.

PIVOT

La soluzione Pivot di 5 lettere

Perché la soluzione è Pivot? Il termine pivot in basket si riferisce al giocatore chiamato anche centro, che si imposta vicino al canestro per ricevere passaggi, bloccare avversari e cercare di segnare. È il punto di riferimento sotto canestro, capace di cambiare gioco grazie alla sua posizione strategica. In definitiva, il pivot è il giocatore che domina il reparto interno, fondamentale per la squadra.

Il giocatore detto centro nel basket
Il ruolo che nel basket è anche detto centro
Così è detto un canestro effettuato dalla lunga distanza nel basket
Il Gianmarco noto ex giocatore di basket
Il celebre giocatore che era detto il re del calcio

Hai davanti la definizione "Il giocatore di basket detto centro" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

I Imola

V Venezia

O Otranto

T Torino

Scopri definizioni su "CARTEGGIATURA" CARTEGGIATURA

