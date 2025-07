Il giocatore che nel basket è detto centro nei cruciverba: la soluzione è Pivot

Home / Soluzioni Cruciverba / Il giocatore che nel basket è detto centro

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il giocatore che nel basket è detto centro' è 'Pivot'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PIVOT

Curiosità e Significato di Pivot

Non fermarti alla soluzione! Conosci Pivot più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Pivot.

Perché la soluzione è Pivot? Il termine pivot nel basket indica il giocatore che si posiziona vicino al canestro, spesso in posizione centrale, per ricevere passaggi e creare opportunità di tiro o assist. È un ruolo strategico, fondamentale per la distribuzione del gioco e il controllo della partita. In breve, il pivot è il protagonista che si muove con agilità e intelligenza tra i difensori, decisivo per l'andamento della gara.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il giocatore detto centro nel basketIl giocatore di basket detto centroIl ruolo che nel basket è anche detto centroCosì è detto un canestro effettuato dalla lunga distanza nel basketIl Gianmarco noto ex giocatore di basket

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Pivot

Se "Il giocatore che nel basket è detto centro" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

I Imola

V Venezia

O Otranto

T Torino

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R A Z A R A Z G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GAZZARRA" GAZZARRA

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.