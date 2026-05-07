Maglione a intricati disegni geometrici

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Maglione a intricati disegni geometrici' è 'Jacquard'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: JACQUARD

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Perché la soluzione è Jacquard? Il nome JACQUARD si collega a un tipo di maglione caratterizzato da intricati disegni geometrici, spesso realizzati con tecniche di tessitura complesse. Questi capi sono riconoscibili per le loro fantasie dettagliate che richiedono una lavorazione artigianale accurata. La parola evoca la tradizione tessile e l’abilità di creare motivi elaborati attraverso tecniche innovative. La presenza di disegni geometrici conferisce al maglione un aspetto distintivo, rendendolo un esempio di eleganza e creatività nel mondo della moda.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Maglione a intricati disegni geometrici". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Maglione a intricati disegni geometrici nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Jacquard

La definizione "Maglione a intricati disegni geometrici" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Maglione a intricati disegni geometrici" conferma che la soluzione 'Jacquard' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Jacquard

J Jolly A Ancona C Como Q Quarto U Udine A Ancona R Roma D Domodossola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Maglione a intricati disegni geometrici" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Jacquard' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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