I disegni delle piastrelle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I disegni delle piastrelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DECORI

Significato/Curiosita : I disegni delle piastrelle

Studi sulla ceramica sono unanimi nell'accettare tale opinione. i pezzi e le piastrelle dopo la prima cottura a chacote o a biscoito (francese biscuit)... È una terra di un grigio carbone, cotta dà un grès molto resistente. i decori possono essere variati mediante la molteplicità dei tamponi che servono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

