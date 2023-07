Sorta di leggio retroilluminato per il ricalco dei disegni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sorta di leggio retroilluminato per il ricalco dei disegni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : LUCIDATOIO

Significato/Curiosita : Sorta di leggio retroilluminato per il ricalco dei disegni

Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 29 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Sorta di leggio retroilluminato per il ricalco dei disegni : sorta; leggio; retroilluminato; ricalco; disegni; Un esorta zione accomodante; La tecnica di disegnare con le ruote dell auto una sorta di ciambella; Scimmia del Borneo con una sorta di proboscide; Un esorta zione tipica di Madrid spa; Si ripete esorta ndo; Si tiene sul leggio ; Il noleggio di bici nelle città; John: rivaleggiò con Borg e Connors; Un noleggio industriale; Un noleggio di macchinari; Anagramma Oricalco ; Caratterizza i disegni con prospettiva e profondità; disegni incomprensibili; disegni ni dei quali non si capisce nulla; disegni a lato: la parte dei nomi in comune; Un gioco enigmistico fatto di lettere e disegni ;

Cerca altre Definizioni