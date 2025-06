Uno strumento per disegni geometrici nei cruciverba: la soluzione è Compasso

Home / Soluzioni Cruciverba / Uno strumento per disegni geometrici

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Uno strumento per disegni geometrici' è 'Compasso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COMPASSO

Curiosità e Significato di Compasso

Approfondisci la parola di 8 lettere Compasso: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Compasso? Il termine compasso indica uno strumento utilizzato per tracciare cerchi e archi su carta, fondamentale in geometria e disegno tecnico. Con due punte, una fissa e una mobile, permette di misurare e trasferire distanze con precisione. È un alleato indispensabile per studenti, architetti e artisti che vogliono creare figure perfette e precise. Un vero simbolo di sensibilità e precisione nel mondo del disegno.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Non serviva a Giotto per tracciare i cerchiAmbito premio di designTraccia circoli perfettiAntico strumento con due manici sovrappostiStrumento da bluesMesso a punto come uno strumento di misura

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Compasso

Se "Uno strumento per disegni geometrici" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

O Otranto

M Milano

P Padova

A Ancona

S Savona

S Savona

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A R G I E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GIARE" GIARE

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.