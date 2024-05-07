Telaio complesso per tessere con schede perforate nei cruciverba: la soluzione è Jacquard

Sara Verdi | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Telaio complesso per tessere con schede perforate' è 'Jacquard'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

JACQUARD

Curiosità e Significato di Jacquard

Approfondisci la parola di 8 lettere Jacquard: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Complesso vocale o strumentaleUn complesso di fattori ambientaliComplesso di suonatoriUn dispositivo del telaio che tiene teso il tessutoIl complesso delle nascite

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Telaio complesso per tessere con schede perforate - Jacquard

Come si scrive la soluzione Jacquard

Hai trovato la definizione "Telaio complesso per tessere con schede perforate" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Le 8 lettere della soluzione Jacquard:
J Jolly
A Ancona
C Como
Q Quarto
U Udine
A Ancona
R Roma
D Domodossola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S E G O C I H O C U U F

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.