Telaio complesso per tessere con schede perforate nei cruciverba: la soluzione è Jacquard
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Telaio complesso per tessere con schede perforate' è 'Jacquard'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
JACQUARD
Curiosità e Significato di Jacquard
Approfondisci la parola di 8 lettere Jacquard: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.
Come si scrive la soluzione Jacquard
Hai trovato la definizione "Telaio complesso per tessere con schede perforate" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.Le 8 lettere della soluzione Jacquard:
S E G O C I H O C U U F
