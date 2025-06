L insieme di elementi che caratterizza il luogo in cui vivono piante e animali nei cruciverba: la soluzione è Habitat

HABITAT

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Habitat? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Habitat.

Perché la soluzione è Habitat? L'habitat è l'ambiente naturale in cui vivono piante e animali, offrendo le risorse necessarie come cibo, acqua e rifugio. È il luogo che permette loro di crescere, riprodursi e sopravvivere, creando un equilibrio tra le diverse specie e il loro ambiente. Conoscere l'habitat è fondamentale per capire come proteggere la natura e preservare la biodiversità.

H Hotel

A Ancona

B Bologna

I Imola

T Torino

A Ancona

T Torino

S R I E I F A Mostra soluzione



