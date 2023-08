Luogo che può dare ospitalità a persone per nulla raccomandabili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Luogo che può dare ospitalità a persone per nulla raccomandabili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : RICETTACOLO

Significato/Curiosita : Luogo che puo dare ospitalita a persone per nulla raccomandabili

Comprendere ciò che dico, lo faccia. a sottolineare che ci possono essere persone alle quali il discorso può non far piacere o dare fastidio e quindi... Convenzioni di wikipedia. in botanica, il ricettacolo o talamo è l'ingrossamento apicale del peduncolo. sul ricettacolo si inseriscono i verticilli del fiore... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 agosto 2023

