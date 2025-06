Gli inquilini delle città nei cruciverba: la soluzione è Abitanti

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Gli inquilini delle città' è 'Abitanti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ABITANTI

Curiosità e Significato di "Abitanti"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Abitanti, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Abitanti? Abitanti si riferisce alle persone che vivono in un determinato luogo, come una città o un paese. Questi individui contribuiscono alla vita sociale, culturale ed economica della loro comunità, rendendola unica e vibrante. In sostanza, gli abitanti sono il cuore pulsante di qualsiasi insediamento urbano, portando con sé storie, tradizioni e diversità.

Come si scrive la soluzione Abitanti

Non riesci a risolvere la definizione "Gli inquilini delle città"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

A Ancona

B Bologna

I Imola

T Torino

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

