La Soluzione ♚ Mammifero marino erbivoro La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : DUGONGO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. DUGONGO

Significato della soluzione per: Mammifero marino erbivoro Il Dugongo (Dugong dugon _Müller, 1776) è un mammifero dell'ordine Sirenia; è l'unica attuale specie del genere Dugong Lacépède, 1799 e della famiglia Dugongidae Gray, 1821. È un parente relativamente prossimo del lamantino, da cui si differenzia soprattutto per la forma biforcuta della coda. Per secoli oggetto di caccia, è stato dichiarato funzionalmente estinto in Cina (solo) nel 2022, poiché dal 2008 gli scienziati non hanno più avvistato un esemplare.

