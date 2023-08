Mammifero marino dei Sirenidi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mammifero marino dei Sirenidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LAMANTINO

Significato/Curiosita : Mammifero marino dei sirenidi

Sirenia: i sirenidi appartengono agli afrotheria, un gruppo che include elefanti e hyracoidea famiglia trichechidae: 3 specie (una sola marina) famiglia... Cadono. in genere in un lamantino non si contano più di sei denti in un determinato momento. in media il peso del lamantino è di 400-500 kg, la lunghezza...