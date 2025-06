Un mezzo pubblico presente solo in alcune grandi città nei cruciverba: la soluzione è Tram

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un mezzo pubblico presente solo in alcune grandi città' è 'Tram'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRAM

Perché la soluzione è Tram? Il tram è un mezzo di trasporto pubblico che si trova principalmente in alcune grandi città, percorrendo rotte dedicate e spesso su rotaie. È ideale per spostamenti urbani veloci ed ecologici, offrendo un servizio comodo e capillare. Sebbene meno diffuso rispetto ad altri mezzi, rappresenta una scelta sostenibile per chi desidera muoversi in modo efficiente nel cuore della città.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fa le corse in superficieVeicolo col trolleyUn mezzo pubblico presente in alcune cittàMezzo pubblico da grandi cittàUn mezzo pubblico

T Torino

R Roma

A Ancona

M Milano

