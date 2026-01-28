Per prenderla si scende sotto terra

Home / Soluzioni Cruciverba / Per prenderla si scende sotto terra

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Per prenderla si scende sotto terra' è 'Metropolitana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: METROPOLITANA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Per prenderla si scende sotto terra" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Per prenderla si scende sotto terra". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Metropolitana? Un mezzo di trasporto che permette di spostarsi rapidamente in città, spesso utilizzato per raggiungere zone sotterranee. È ideale per evitare il traffico e le lunghe attese, percorrendo tunnel e stazioni sotterranee. Questo sistema è molto diffuso nelle grandi metropoli, facilitando la mobilità urbana. La sua rete si estende sotto le strade e i quartieri, offrendo un collegamento efficiente tra diverse aree della città.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Per prenderla si scende sotto terra nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Metropolitana

La definizione "Per prenderla si scende sotto terra" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Per prenderla si scende sotto terra" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Metropolitana:

M Milano E Empoli T Torino R Roma O Otranto P Padova O Otranto L Livorno I Imola T Torino A Ancona N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Per prenderla si scende sotto terra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un mezzo di trasporto da grandi cittàÈ come un tram sottoterraUna storia inventata ma che l opinione pubblica crede veraSi schiudono sotto terraLa quantità sotto cui non si scendeSi abbarbica sotto terraChi la prende scende sotto terraSi sfruttano sotto terra