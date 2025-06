Mezzo pubblico da grandi città nei cruciverba: la soluzione è Tram

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Mezzo pubblico da grandi città' è 'Tram'.

TRAM

Curiosità e Significato di "Tram"

Tram

Perché la soluzione è Tram? Il tram è un mezzo di trasporto pubblico che circola su rotaie, spesso utilizzato nelle grandi città per collegare diverse zone in modo rapido e sostenibile. Grazie alla sua capacità di muoversi in modo fluido nel traffico urbano, il tram rappresenta una soluzione efficiente e ecologica per gli spostamenti quotidiani dei cittadini. È un simbolo di modernità e praticità, contribuendo a ridurre il traffico e l'inquinamento nelle aree metropolitane.

Come si scrive la soluzione Tram

Mezzo pubblico da grandi città

T Torino

R Roma

A Ancona

M Milano

TRAM