METROPOLITANA

Curiosità e Significato di Metropolitana

Approfondisci la parola di 13 lettere Metropolitana: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Metropolitana? La metropolitana è un sistema di trasporto pubblico sotterraneo che permette di spostarsi rapidamente in città, come un tram che corre sotto terra. È essenziale per muoversi agilmente tra i quartieri, riducendo il traffico e l'inquinamento. Viene anche chiamata metropolitana perché si sviluppa principalmente sotto la superficie cittadina, collegando punti strategici in modo efficiente e veloce.

Come si scrive la soluzione Metropolitana

M Milano

E Empoli

T Torino

R Roma

O Otranto

P Padova

O Otranto

L Livorno

I Imola

T Torino

A Ancona

N Napoli

A Ancona

