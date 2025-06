Un mezzo pubblico presente in alcune città nei cruciverba: la soluzione è Tram

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un mezzo pubblico presente in alcune città' è 'Tram'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRAM

Curiosità e Significato di "Tram"

Hai risolto il cruciverba con Tram? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Tram.

Perché la soluzione è Tram? Il tram è un mezzo di trasporto pubblico che circola su binari e può essere trovato in varie città del mondo. Spesso utilizzato per spostarsi rapidamente all'interno degli agglomerati urbani, il tram offre un'alternativa ecologica e sostenibile alle automobili. Con le sue fermate frequenti e la capacità di trasportare molti passeggeri, rappresenta una soluzione pratica per il pendolarismo quotidiano.

Fa le corse in superficieVeicolo col trolleyFerma in punti fissiMezzo pubblico da grandi cittàUn mezzo pubblicoFermata di mezzo pubblico dove scendono tutti

Come si scrive la soluzione Tram

Stai cercando la risposta alla definizione "Un mezzo pubblico presente in alcune città"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

R Roma

A Ancona

M Milano

