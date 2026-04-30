Alcide tra i fondatori della DC

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Alcide tra i fondatori della DC' è 'De Gasperi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DE GASPERI

Perché la soluzione è De Gasperi? Alcide De Gasperi, figura di spicco tra i fondatori della Democrazia Cristiana, è stato uno dei principali protagonisti della ricostruzione politica e sociale dell’Italia nel secondo dopoguerra. La sua azione si caratterizza per il forte impegno nel promuovere l’unità nazionale e la stabilità democratica, contribuendo alla nascita di un nuovo assetto istituzionale. La sua leadership ha lasciato un’impronta duratura sulla storia politica italiana, confermando il valore della sua figura nella storia del paese.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Alcide tra i fondatori della DC". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Alcide tra i fondatori della DC nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è De Gasperi

La definizione "Alcide tra i fondatori della DC" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Alcide tra i fondatori della DC" conferma che la soluzione 'De Gasperi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione De Gasperi

D Domodossola E Empoli G Genova A Ancona S Savona P Padova E Empoli R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Alcide tra i fondatori della DC" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'De Gasperi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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