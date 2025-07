Il Presidente del Consiglio che governò l Italia nell ultimo dopoguerra nei cruciverba: la soluzione è De Gasperi

Home / Soluzioni Cruciverba / Il Presidente del Consiglio che governò l Italia nell ultimo dopoguerra

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il Presidente del Consiglio che governò l Italia nell ultimo dopoguerra' è 'De Gasperi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DE GASPERI

Curiosità e Significato di De Gasperi

Approfondisci la parola di 9 lettere De Gasperi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è De Gasperi? De Gasperi, figura fondamentale della politica italiana del dopoguerra, fu un grande statista che guidò l’Italia nel difficile cammino della ricostruzione e della rinascita democratica. Presidente del Consiglio più volte, il suo operato contribuì a consolidare le basi della moderna Italia. Ricordato come il padre della Repubblica, il suo nome è sinonimo di impegno e visione per un paese in rinascita.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo è il presidente del Consiglio dimissionario invitato a formare un nuovo governoNel governo insieme al presidente del ConsiglioPalazzo sede del Presidente del ConsiglioA volte lo ottiene il presidente del Consiglio dimissionarioIl Colombo Presidente del Consiglio dal 70 al 72

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione De Gasperi

Hai davanti la definizione "Il Presidente del Consiglio che governò l Italia nell ultimo dopoguerra" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

D Domodossola

E Empoli

G Genova

A Ancona

S Savona

P Padova

E Empoli

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M E O O S A P T A S R T O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PASSATO REMOTO" PASSATO REMOTO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.