Benjamin fra i Padri fondatori degli Stati Uniti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Benjamin fra i Padri fondatori degli Stati Uniti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FRANKLIN

Significato/Curiosita : Benjamin fra i padri fondatori degli stati uniti

Politico statunitense. poliedrico negli interessi, fu uno dei padri fondatori degli stati uniti. svolse attività di giornalista, pubblicista, autore, tipografo... Rosalind elsie franklin (londra, 25 luglio 1920 – londra, 16 aprile 1958) è stata una chimica, biochimica e cristallografa britannica, il cui lavoro è... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

