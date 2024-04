La Soluzione ♚ Si abbrevia con dC La definizione e la soluzione di 10 lettere: Si abbrevia con dC. DOPO CRISTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Si abbrevia con dc: La locuzione italiana dopo Cristo, comunemente abbreviata in d.C., denota la seconda delle due fasi di un particolare sistema di datazione temporale al cui centro viene posta quella che fu erroneamente ritenuta la data di nascita di Gesù Cristo, fondatore del cristianesimo. Sostantivo Significato e Curiosità su: La locuzione italiana dopo Cristo, comunemente abbreviata in d.C., denota la seconda delle due fasi di un particolare sistema di datazione temporale al cui centro viene posta quella che fu erroneamente ritenuta la data di nascita di Gesù Cristo, fondatore del cristianesimo. neoplatonismo ( approfondimento) m sing (pl.: neoplatonismi) (filosofia) scuola filosofica sorta ad Alessandria d'Egitto nel primo periodo del terzo secolo dopo Cristo che prospettava una rivalutazione del platonismo Sillabazione ne | o | pla | to | nì | smo Pronuncia IPA: /,noplato'nizmo/ Etimologia / Derivazione formato da neo- e platonismo Altre Definizioni con dopo cristo; abbrevia; La moneta che si abbrevia con ¥; Si abbrevia con due m; In informatica si abbrevia HD; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Si abbrevia con dC

DOPO CRISTO

D

O

P

O

C

R

I

S

T

O

