Un grande artefice della ricostruzione italiana nei cruciverba: la soluzione è De Gasperi

Home / Soluzioni Cruciverba / Un grande artefice della ricostruzione italiana

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un grande artefice della ricostruzione italiana' è 'De Gasperi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DE GASPERI

Curiosità e Significato di De Gasperi

Hai risolto il cruciverba con De Gasperi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: De Gasperi.

Perché la soluzione è De Gasperi? De Gasperi è stato uno dei principali artefici della ricostruzione italiana del dopoguerra, guidando il Paese verso la rinascita economica e democratica dopo la Seconda guerra mondiale. Leader carismatico e visionario, ha promosso riforme fondamentali e l'integrazione europea, lasciando un segno indelebile nella storia dell’Italia moderna. La sua figura rappresenta un simbolo di speranza e rinascita per molti italiani.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un grande artefice dell unità d ItaliaLa provincia italiana più grande per superficieGrande banca italianaSanpaolo grande banca italianaUna grande catena italiana di supermercati

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione De Gasperi

Stai cercando la risposta alla definizione "Un grande artefice della ricostruzione italiana"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

D Domodossola

E Empoli

G Genova

A Ancona

S Savona

P Padova

E Empoli

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O L M A N N C O T T E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MALCONTENTO" MALCONTENTO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.