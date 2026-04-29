Lo è la carne per le polpette e il ragù

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo è la carne per le polpette e il ragù' è 'Trita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRITA

Perché la soluzione è Trita? La parola trita si riferisce a un ingrediente essenziale nella preparazione di molte ricette, come le polpette e il ragù. Si ottiene attraverso la lavorazione di carne, che viene finemente macinata per facilitare la cottura e migliorare la consistenza del piatto. Questa operazione permette di ottenere un composto omogeneo e facilmente modellabile, contribuendo al sapore e alla morbidezza delle pietanze. La trita è quindi fondamentale per creare piatti dal gusto ricco e avvolgente.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo è la carne per le polpette e il ragù". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Lo è la carne per le polpette e il ragù nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Trita

La definizione "Lo è la carne per le polpette e il ragù" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo è la carne per le polpette e il ragù" conferma che la soluzione 'Trita' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Trita

T Torino R Roma I Imola T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo è la carne per le polpette e il ragù" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Trita' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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