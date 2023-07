Quartiere di Roma dove si svolge Le fate ignoranti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quartiere di Roma dove si svolge Le fate ignoranti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Il quartiere di Roma in cui si svolge il film "Le fate ignoranti" è Ostiense. Ostiense è un vivace quartiere situato nella zona sud-ovest della città. È conosciuto per la sua atmosfera giovane e trendy, grazie alla presenza di numerosi locali, bar e ristoranti alla moda. La zona ospita anche importanti siti culturali come il Gasometro e l'ex area industriale di ex fabbriche riqualificate, che hanno dato vita a spazi artistici e culturali. Ostiense è un luogo in continua evoluzione, con un mix di architettura moderna e testimonianze storiche. È un quartiere che attrae sia i residenti che i visitatori, grazie alla sua animazione e alle sue attrazioni culturali, rendendolo una scelta ideale per l'ambientazione di film come "Le fate ignoranti".

