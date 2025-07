Un gioco con le bilie nei cruciverba: la soluzione è Carambola

CARAMBOLA

Curiosità e Significato di Carambola

La parola Carambola è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Carambola.

Perché la soluzione è Carambola? Carambola è un termine che indica sia il colpo nel biliardo in cui le bilie si urtano tra loro, sia uno spettacolo o un evento che coinvolge molteplici elementi che si intrecciano e si influenzano a vicenda. È un termine versatile che rappresenta l’arte di mettere in relazione diverse cose per ottenere un risultato sorprendente. Un vero esempio di abilità e coordinazione, come in un perfetto gioco di bilie.

Come si scrive la soluzione Carambola

La definizione "Un gioco con le bilie" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

A Ancona

R Roma

A Ancona

M Milano

B Bologna

O Otranto

L Livorno

A Ancona

