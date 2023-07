Sta in piedi sul biliardo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sta in piedi sul biliardo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BIRILLO

Significato/Curiosita : Sta in piedi sul biliardo

biliardo all'italiana è una definizione comunemente attribuita a una serie di specialità di gioco del biliardo di origine italiana. a partire dal 1983... Centro dello spot del birillo 1, tolleranza 13 mm), è la parte dove la boccia corre fino ad impattare con i birilli. piano dei birilli (pin deck) - (86,8... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 luglio 2023

