Si fanno a carte o a biliardo nei cruciverba: la soluzione è Partite

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si fanno a carte o a biliardo' è 'Partite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PARTITE

Curiosità e Significato di Partite

Come si scrive la soluzione Partite

Hai trovato la definizione "Si fanno a carte o a biliardo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

A Ancona

R Roma

T Torino

I Imola

T Torino

E Empoli

