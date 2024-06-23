Si fanno a carte o a biliardo nei cruciverba: la soluzione è Partite

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si fanno a carte o a biliardo' è 'Partite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PARTITE

Curiosità e Significato di Partite

Approfondisci la parola di 7 lettere Partite: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Come si scrive la soluzione Partite

Hai trovato la definizione "Si fanno a carte o a biliardo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Le 7 lettere della soluzione Partite:
P Padova
A Ancona
R Roma
T Torino
I Imola
T Torino
E Empoli

