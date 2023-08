Un alto ufficio dell Onu - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un alto ufficio dell Onu. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : SEGRETARIATO

Significato/Curiosita : Un alto ufficio dell onu

Disambiguazione – "onu" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi onu (disambigua). l'organizzazione delle nazioni unite, in sigla onu, abbreviata... Creato dalla dinastia tang, il segretariato venne abolito dalla dinastia ming che lo soppiantò con il c.d. "gran segretariato" (t, nèigép). durante il regno... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

