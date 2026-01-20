Un ufficio tipico delle città di mare

SOLUZIONE: CAPITANERIA DI PORTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un ufficio tipico delle città di mare" corrisponde a una soluzione formata da 18 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un ufficio tipico delle città di mare". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Capitaneria Di Porto? Una struttura che si trova vicino all'acqua e si occupa di gestire le attività marittime e portuali. È il luogo dove si coordinano le operazioni di navigazione, si controllano le imbarcazioni e si garantisce la sicurezza in mare. Questo edificio rappresenta il punto di riferimento per i marinai e i pescatori della zona, assicurando ordine e rispetto delle normative.

Per risolvere la definizione "Un ufficio tipico delle città di mare", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un ufficio tipico delle città di mare" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 18 lettere della soluzione Capitaneria Di Porto:

C Como A Ancona P Padova I Imola T Torino A Ancona N Napoli E Empoli R Roma I Imola A Ancona D Domodossola I Imola P Padova O Otranto R Roma T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un ufficio tipico delle città di mare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

