Installato in un ufficio - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : INSEDIATO

Significato/Curiosita : Installato in un ufficio

Trovò un punto d'incontro nel 1981 con la firma del patto della concordia, dal nome della piazza parigina in cui aveva sede la fisa, installata presso... Abitanti. in città ha sede il parlamento dello sri lanka, che vi si è insediato il 29 aprile 1982, in occasione della formale inaugurazione della sua... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Installato in un ufficio : installato; ufficio; Un pannello installato sul tetto; Sono stati accorti e fortunati ad aver installato quel sofisticato antifurto che ha messo in fuga i ladri; In Italia, il 1° venne installato a Roma nel 1870; Viene installato nello scarico del lavello; È installato nel volante; Si fanno dopo l orario d ufficio ; ufficio Relazioni con il Pubblico; L ufficio legale del Comune; Un ufficio frequentato da contribuenti; L ufficio del titolare della diocesi; Consulente Tecnico d ufficio ; ufficio che controlla il movimento delle navi;

