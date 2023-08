L ufficio del titolare della diocesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ufficio del titolare della diocesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : ARCIVESCOVADO

Significato/Curiosità : L ufficio del titolare della diocesi

L'arcivescovado è il cuore amministrativo e spirituale di una diocesi, rappresentando l'ufficio del suo titolare, l'arcivescovo. Questo luogo è sia il centro operativo delle questioni ecclesiastiche che un simbolo di autorità religiosa. All'interno delle sue mura, si prendono decisioni pastorali, si gestiscono affari finanziari e si supervisionano le attività della Chiesa locale. L'arcivescovado può ospitare la residenza dell'arcivescovo, sale per incontri e spazi per cerimonie liturgiche. Oltre alle sue funzioni pratiche, l'arcivescovado incarna l'importanza storica e spirituale della diocesi, svolgendo un ruolo cruciale nel collegamento tra il clero e la comunità cattolica.

Altre risposte alla domanda : L ufficio del titolare della diocesi : ufficio; titolare; della; diocesi; Consulente Tecnico d ufficio ; ufficio che controlla il movimento delle navi; Un ufficio del comune; L ufficio che gestisce i conti di un ente; L ufficio in cui lavorava Albert Einstein; Chi ne è titolare viene definito magnifico; Assegnato a un titolare come un appartamento; Intitolare a qualcuno; Mancante del titolare ; Sostituisce il titolare di un ufficio; Valle della Savoia con Modane; Il Ben che è il più alto monte della Gran Bretagna; La lama della ghigliottina; Il Vianello della Mondaini; Iniziali della Bignardi; È a capo della diocesi ; I prelati a capo delle diocesi ; Espressione con cui si indica la condizione di una diocesi priva temporaneamente del suo vescovo; Governa una diocesi ; L ufficio della diocesi ;

Cerca altre Definizioni