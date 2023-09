Si fanno dopo l orario d ufficio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si fanno dopo l orario d ufficio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : STRORDINARI

Significato/Curiosità : Si fanno dopo l orario d ufficio

Gli straordinari sono ore di lavoro aggiuntive che vengono svolte da un dipendente oltre l'orario di lavoro regolare o normale stabilito dal contratto o dalle politiche aziendali. Queste ore aggiuntive possono essere richieste dall'azienda a causa di picchi di lavoro, scadenze imminenti o necessità particolari, oppure possono essere volontarie se un dipendente decide di lavorare oltre l'orario previsto per guadagnare un salario extra. Gli straordinari sono spesso retribuiti a un tasso di paga più elevato rispetto alle ore ordinarie, come incentivo per i dipendenti a dedicare più tempo e sforzo al lavoro aggiuntivo. Tuttavia, è importante che gli straordinari siano regolamentati e compensati in conformità con le leggi sul lavoro e le normative aziendali per garantire che i dipendenti siano trattati equamente e che il loro benessere sia preservato.

