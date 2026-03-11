Un nome di città diverso da quello locale per es. Londra per London

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un nome di città diverso da quello locale per es. Londra per London' è 'Esonimo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ESONIMO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un nome di città diverso da quello locale per es. Londra per London" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un nome di città diverso da quello locale per es. Londra per London". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Esonimo? Un esonomo è un nome di città che si differenzia da quello locale, spesso usato in altre lingue o contesti internazionali. Questo tipo di voce permette di riconoscere facilmente le diverse denominazioni adottate nei vari paesi, facilitando la comunicazione e la comprensione tra persone di nazionalità diverse. La scelta di utilizzare un esonomo può derivare da tradizioni storiche, influenze culturali o esigenze di chiarezza nelle mappe e nei testi turistici. La familiarità con queste voci è utile per orientarsi nel mondo globale.

La definizione "Un nome di città diverso da quello locale per es. Londra per London" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un nome di città diverso da quello locale per es. Londra per London" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Esonimo:

E Empoli S Savona O Otranto N Napoli I Imola M Milano O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un nome di città diverso da quello locale per es. Londra per London" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

