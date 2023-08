Nome di antiche città della Sicilia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nome di antiche città della Sicilia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : IBLA

Significato/Curiosita : Nome di antiche citta della sicilia

Siracusana sulla sicilia, e a diventare capitale dell'isola, a partire dell'emirato di sicilia assurse palermo. nelle epoche che seguirono, la città rivestì ugualmente... Secondo le convenzioni di wikipedia. «bisogna essere intelligenti per venire a ibla, una certa qualità d'animo, il gusto per i tufi silenziosi e ardenti, i vicoli... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

