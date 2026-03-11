Le conia la scarpa

SOLUZIONE: ORME

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le conia la scarpa" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le conia la scarpa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Orme? Le orme sono le tracce lasciate da una scarpa sul terreno, rappresentando un segno evidente del passaggio di una persona. Queste impronte evidenziano la forma e la posizione del calzature, offrendo informazioni sulla direzione e il movimento. La presenza di orme può rivelare dettagli sulla fase di cammino e sul tipo di terreno attraversato. Osservare attentamente queste tracce permette di ricostruire un percorso o di individuare qualcuno che ha transitato in un luogo specifico.

La definizione "Le conia la scarpa" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le conia la scarpa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Orme:

O Otranto R Roma M Milano E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le conia la scarpa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

