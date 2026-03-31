La parte della scarpa che brilla
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La parte della scarpa che brilla' è 'Tomaia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TOMAIA
Perché la soluzione è Tomaia? La tomaia è la componente della scarpa che copre e protegge il dorso del piede, contribuendo anche all’estetica complessiva del calzature. Essa può essere realizzata con vari materiali, come pelle, tessuto o sintetici, e spesso presenta dettagli decorativi o funzionali. La sua qualità influenza sia il comfort che la durabilità della scarpa. Inoltre, la brillantezza della tomaia può valorizzare lo stile di chi la indossa, rendendo l’insieme più elegante o casual a seconda del design.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La parte della scarpa che brilla". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.
La parte della scarpa che brilla nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Tomaia
La soluzione associata alla definizione "La parte della scarpa che brilla" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La parte della scarpa che brilla" conferma che la soluzione 'Tomaia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 6 lettere della soluzione Tomaia
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La parte della scarpa che brilla" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tomaia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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