La Soluzione ♚ Lo conia il pubblicitario

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SLOGAN

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Lo conia il pubblicitario: Consultato il 15 ottobre 2017. ^ la zecca di stato conia una moneta per ricordare totò, il principe della risata, su ilmattino.it. url consultato il 5 maggio... Uno slogan, o motto, in italiano, è una frase breve, sintetica e di impatto che punta ad essere facilmente memorizzabile, con un conseguente effetto immediato; si avvale spesso di accorgimenti ritmici, di rime, di assonanze o allitterazioni. È usata in un contesto comunicativo, politico o commerciale, come espressione ripetitiva di un'idea o di un proposito. Il termine deriva dal gaelico scozzese sluagh-ghairm, pronunciato slogorm, ed è composto da sluagh (che si traduce in "moltitudine di spiriti") e ghairm ("urlo") e originariamente, per i Celti delle Highland scozzesi, significava "grido di guerra" o "grido di battaglia". Uno slogan ...

