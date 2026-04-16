Equilibrare un torto: un sassolino dalla scarpa

Home / Soluzioni Cruciverba / Equilibrare un torto: un sassolino dalla scarpa

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Equilibrare un torto: un sassolino dalla scarpa' è 'Togliersi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TOGLIERSI

Perché la soluzione è Togliersi? Quando si ha un fastidio che non si riesce a lasciar andare, spesso si parla di togliersi un sassolino dalla scarpa. Questa espressione indica il desiderio di eliminare un peso emotivo o un piccolo torto che si porta dietro senza riuscire a dimenticare. Togliersi un sassolino dalla scarpa rappresenta il gesto di liberarsi di una fastidiosa preoccupazione o di un risentimento, portando un senso di sollievo e di leggerezza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Equilibrare un torto: un sassolino dalla scarpa". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Equilibrare un torto: un sassolino dalla scarpa nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Togliersi

Quando la definizione "Equilibrare un torto: un sassolino dalla scarpa" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Equilibrare un torto: un sassolino dalla scarpa" conferma che la soluzione 'Togliersi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Togliersi

T Torino O Otranto G Genova L Livorno I Imola E Empoli R Roma S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Equilibrare un torto: un sassolino dalla scarpa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Togliersi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Levarsi gli indumentiSi dice abbiano sempre tortoL estremità della scarpaSuola += scarpaLo è la colpa se hai tortoParte della scarpa