Suola += scarpa
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Suola += scarpa' è 'Tomaia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TOMAIA
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Perché la soluzione è Tomaia? La parte superiore di una scarpa, quella che copre il piede, si chiama tomaia. È fatta di vari materiali come pelle, tessuto o sintetici, e può essere decorata o semplice. La sua funzione principale è proteggere e contenere il piede, offrendo comfort e stile. La tomaia si unisce alla suola, che è la base che permette di camminare e sostenere il peso del corpo.
Suola += scarpa nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Tomaia
Se la definizione "Suola += scarpa" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tomaia'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Suola += scarpa
- Risposta: TOMAIA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: T_____
- Inizia con: T
- Finisce con: A
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Tomaia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Suola += scarpa". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: L estremità della scarpa Parte della scarpa Scarpa da donna con tacco e aperta sul tallone Spesso ha suola chiodata Protegge la scarpa quando piove
Altre definizioni collegate
Con suola: Ha la forma della suola
Con scarpa: Scarpa equina