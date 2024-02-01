Suola += scarpa

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Suola += scarpa' è 'Tomaia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TOMAIA

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Perché la soluzione è Tomaia? La parte superiore di una scarpa, quella che copre il piede, si chiama tomaia. È fatta di vari materiali come pelle, tessuto o sintetici, e può essere decorata o semplice. La sua funzione principale è proteggere e contenere il piede, offrendo comfort e stile. La tomaia si unisce alla suola, che è la base che permette di camminare e sostenere il peso del corpo.

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Suola += scarpa nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Tomaia

Se la definizione "Suola += scarpa" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tomaia'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Suola += scarpa

Suola += scarpa Risposta: TOMAIA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: T_____

T_____ Inizia con: T

T Finisce con: A

Le 6 lettere della soluzione

T Torino O Otranto M Milano A Ancona I Imola A Ancona

La soluzione 'Tomaia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Suola += scarpa". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.