Suola += scarpa

Sara Verdi | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Suola += scarpa' è 'Tomaia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TOMAIA

Vuoi approfondire la risposta Tomaia? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Tomaia? La parte superiore di una scarpa, quella che copre il piede, si chiama tomaia. È fatta di vari materiali come pelle, tessuto o sintetici, e può essere decorata o semplice. La sua funzione principale è proteggere e contenere il piede, offrendo comfort e stile. La tomaia si unisce alla suola, che è la base che permette di camminare e sostenere il peso del corpo.

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Suola += scarpa nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Tomaia

Se la definizione "Suola += scarpa" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tomaia'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Suola += scarpa
  • Risposta: TOMAIA
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: T_____
  • Inizia con: T
  • Finisce con: A

Le 6 lettere della soluzione

T Torino
O Otranto
M Milano
A Ancona
I Imola
A Ancona

La soluzione 'Tomaia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Suola += scarpa". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: L estremità della scarpa Parte della scarpa Scarpa da donna con tacco e aperta sul tallone Spesso ha suola chiodata Protegge la scarpa quando piove 

Altre definizioni collegate

Con suola: Ha la forma della suola 

Con scarpa: Scarpa equina 