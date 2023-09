Parte della scarpa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parte della scarpa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SUOLA

Significato/Curiosita : Parte della scarpa

Significati, vedi scarpa (disambigua). disambiguazione – "scarpe" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi scarpe (disambigua). la scarpa è un accessorio... Disambiguazione – se stai cercando l'omonimo fiume siberiano, vedi suola (fiume). questa voce sull'argomento moda è solo un abbozzo. contribuisci a migliorarla... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

Lo attendono i podisti ai blocchi di parte nza; La parte peggiore della società; Una parte del berretto; La parte nza negli ippodromi; La parte superiore della scarpa; Lo è ogni elemento della retina che riceve stimoli luminosi e li trasmette alle vie ottiche; Altopiano della Grande Guerra; Antico nome della Dalmazia; La Casta modella e attrice; Regione storica della Spagna; La parte superiore della scarpa ; La vestibilità di una scarpa ; Era in famiglia in una serie con Giulio scarpa ti; Tipica scarpa laziale; La parte della scarpa che non si lucida;

