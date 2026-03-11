Aspiravano all unità dei popoli di lingua tedesca

SOLUZIONE: PANGERMANISTI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Aspiravano all unità dei popoli di lingua tedesca" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Aspiravano all unità dei popoli di lingua tedesca". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Pangermanisti? I PANGERMANISTI erano coloro che desideravano riunire i popoli di lingua tedesca sotto un’unica entità culturale e politica. La loro aspirazione si basava sull’idea di rafforzare l’identità tedesca attraverso un senso di unità e solidarietà tra le diverse regioni e comunità. Questa corrente aveva un ruolo importante nel rafforzare il sentimento nazionalista e nel sostenere l’integrazione linguistica e culturale di tutti i territori di lingua tedesca. La loro azione si inserisce nel contesto delle lotte per l’indipendenza e l’autonomia.

La definizione "Aspiravano all unità dei popoli di lingua tedesca" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Aspiravano all unità dei popoli di lingua tedesca" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Pangermanisti:

P Padova A Ancona N Napoli G Genova E Empoli R Roma M Milano A Ancona N Napoli I Imola S Savona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Aspiravano all unità dei popoli di lingua tedesca" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

