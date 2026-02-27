La scienza che studia i popoli

Home / Soluzioni Cruciverba / La scienza che studia i popoli

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'La scienza che studia i popoli' è 'Etnografia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ETNOGRAFIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La scienza che studia i popoli" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La scienza che studia i popoli". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Etnografia? L'etnografia è una disciplina che si occupa di analizzare le diverse culture e società umane, concentrandosi sui comportamenti, le tradizioni e le usanze dei popoli. Attraverso l'osservazione diretta e l'intervista, gli studiosi cercano di comprendere le caratteristiche distintive di ogni gruppo, rispettando le loro specificità. Questa disciplina permette di avvicinarsi alla varietà delle esperienze umane, contribuendo a favorire il rispetto e la conoscenza reciproca tra culture diverse.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La scienza che studia i popoli nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Etnografia

In presenza della definizione "La scienza che studia i popoli", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La scienza che studia i popoli" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Etnografia:

E Empoli T Torino N Napoli O Otranto G Genova R Roma A Ancona F Firenze I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La scienza che studia i popoli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Relativo alla scienza che studia i caratteri dei popoliLa scienza che studia le proprietà dell ariaScienza che studia la cura delle malattie in reazione a tutte le manifestazioni vitaliLa scienza che studia i veleniScienza che studia dinamica e statica dei liquidi