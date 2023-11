La definizione e la soluzione di: Può essere aperta o chiusa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosità : Può essere aperta o chiusa

Le vocali possono essere classificate come aperte o chiuse in base alla posizione della lingua e della bocca durante la loro pronuncia. La differenza tra una vocale aperta e una vocale chiusa sta nella posizione della bocca. Una vocale aperta viene pronunciata con la bocca aperta e la lingua in una posizione più bassa. Questo significa che lo spazio nella bocca è più ampio. Alcuni esempi di vocali aperte sono la "a" in italiano come in "casa" o la "?" in inglese come in "father". Una vocale chiusa viene pronunciata con la bocca più chiusa e la lingua in una posizione più alta. Questo significa che lo spazio nella bocca è più stretto. Alcuni esempi di vocali chiuse sono la "i" in italiano come in "ciao" o la "i" in inglese come in "meet".

