La soluzione di 3 lettere per la definizione: Alzata è serrata abbassata è aperta. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ZIP

Curiosità su Alzata e serrata abbassata e aperta: Occhi che possono sembrare sporgenti, le labbra serrate con gli angoli diritti o abbassati o aperte e tese e le radici possono essere dilatate. la felicità... Il Piaggio Zip è uno scooter prodotto dalla casa motociclistica italiana Piaggio dal 1992.

