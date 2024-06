Si dice di una gara sportiva aperta sia ai professionisti sia ai dilettanti

: Open ("aperto" in lingua inglese) può riferirsi a: .

Inglese: Aggettivo: open (comparativo more open, superlativo most open) . aperto in the open air. all' aperto.. libero. pubblico. evidente. franco. insoluto. dichiarato. Verbo: Transitivo: open . aprire to open up. aprire; sgombrare. to open on to. dare su.. Verbo: Intransitivo: open . aprirsi. sbocciare. aprire. cominciare. Termini correlati: opening. openly. open-minded. open-plan. Etimologia / Derivazione: Dall' antico inglese open, dal Proto-Germanico *upana, dal Proto-Indo-Europeo *upo.