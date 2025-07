Tenaglie per il fil di ferro nei cruciverba: la soluzione è Tronchesi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Tenaglie per il fil di ferro' è 'Tronchesi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRONCHESI

Curiosità e Significato di Tronchesi

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Tronchesi, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Tronchesi? Le tronchesi sono strumenti di precisione usati per tagliare fili metallici o piccoli oggetti. Dotate di lame affilate e robuste, permettono di lavorare con facilità e sicurezza. Ideali in bricolage e lavori di precisione, sono un alleato indispensabile in ogni cassetto degli attrezzi. Con le tronchesi, anche i fili più ostici si possono facilmente accorciare o modellare.

Come si scrive la soluzione Tronchesi

Hai davanti la definizione "Tenaglie per il fil di ferro" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

R Roma

O Otranto

N Napoli

C Como

H Hotel

E Empoli

S Savona

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R A E D E V E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "EVADERE" EVADERE

