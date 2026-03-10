Passo alpino tra le province di Brescia e Trento

Home / Soluzioni Cruciverba / Passo alpino tra le province di Brescia e Trento

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Passo alpino tra le province di Brescia e Trento' è 'Tonale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TONALE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Passo alpino tra le province di Brescia e Trento" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Passo alpino tra le province di Brescia e Trento". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Tonale? Il Tonale è un valico situato tra le province di Brescia e Trento, attraversato da una strada che collega le due regioni. Circondato da paesaggi montani, rappresenta un punto di passaggio strategico per il traffico e il turismo, offrendo viste spettacolari sulle Alpi. Durante le stagioni invernali, diventa un importante centro per gli appassionati di sci e sport invernali, mentre in estate permette di godere di percorsi escursionistici. La sua posizione lo rende un simbolo delle connessioni tra le comunità alpine.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Passo alpino tra le province di Brescia e Trento nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Tonale

In presenza della definizione "Passo alpino tra le province di Brescia e Trento", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Passo alpino tra le province di Brescia e Trento" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Tonale:

T Torino O Otranto N Napoli A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Passo alpino tra le province di Brescia e Trento" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Passo tra le province di Brescia e TrentoPasso alpino svizzeroUn passo alpinoIl passo alpino vicino a Ponte di LegnoPassò all Italia con Trento