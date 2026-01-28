Federica campionessa di sci alpino

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Federica campionessa di sci alpino' è 'Brignone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BRIGNONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Federica campionessa di sci alpino" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Federica campionessa di sci alpino". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Brignone? Federica Brignone è riconosciuta come una delle atlete più talentuose dello sci alpino italiano, con numerosi successi in gare internazionali. La sua abilità tecnica e la determinazione le hanno permesso di distinguersi tra le migliori al mondo, portando l’Italia a ottenere importanti risultati in questa disciplina. La sua carriera è un esempio di impegno e passione, rendendola una vera campionessa nel suo sport.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Federica campionessa di sci alpino" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Federica campionessa di sci alpino" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Brignone:

B Bologna R Roma I Imola G Genova N Napoli O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Federica campionessa di sci alpino" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

